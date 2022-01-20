Цей день в історії: який вигляд мала Сара Фергюсон через два роки після весілля з принцом Ендрю

Цей день в історії: який вигляд мала Сара Фергюсон через два роки після весілля з принцом Ендрю

Сьогодні нам також потрапило архівне фото Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, яке було зроблено через два роки після її весілля з принцом Ендрю.

На фото, датованому 20 січня 1988 року, Сара Йоркська тримає в руках прокламацію Генеральної Асамблеї, вручену їй після прибуття до Театрального центру Юджіна О'Ніла в Уотерфорді.

Сара одягнена у зелений жакет у шотландську клітку та спідницю, вона також у чорних рукавичках. На камеру герцогиня показує свою листівку, а в руках також тримає букет квітів.

Сара Йоркська / Associated Press

З віком герцогиня Йоркська не втратила запал і зараз має такий самий життєрадісний вигляд, якою була і в молодості.

Сара Йоркська / Getty Images

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