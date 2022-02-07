Цей день в історії: який вигляд мала Єлизавета II, коли вона вперше з'явилася на публіці в особі королеви

Цей день в історії: який вигляд мала Єлизавета II, коли вона вперше з'явилася на публіці в особі королеви

7 лютого 1952 року королева Єлизавета II вперше з'явилася на очах у публіки в особі нової монархині Великої Британії.

Це сталося, коли літак із Єлизаветою на борту приземлився у лондонському аеропорту. Єлизавета та її чоловік принц Філіп перервали офіційну поїздку до Кенії та повернувся додому після звістки про смерть короля Георга VI – батька Єлизавети.

Королева Єлизавета II / Associated Press

З літака нова королева виходила в жалобному чорному одязі. На ній було пальто, капелюх, рукавички та сумка на руці. На грудях була пришпилена брошка. Це була перша поява Єлизавети II у ролі нової королеви Великої Британії та країн Співдружності.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Її батько король Георг VI пішов із життя 6 лютого 1952 року у Сандрінгемі. І вчора, 6 лютого, Єлизавета II відсвяткувала 70-річний ювілей перебування на троні, ставши британським монархом, що править найдовше в історії.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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