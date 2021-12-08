Цей день в історії: якою була Грейс Келлі за пів року до весілля із князем Монако

Цей день в історії: якою була Грейс Келлі за пів року до весілля із князем Монако

Голлівудська зірка Грейс Келлі свого часу була справжньою іконою краси та стилю. На її рахунку трохи більше 10 фільмів, один "Оскар" та слава найкасовішої акторки свого часу.

Сьогодні нам потрапило фото з архіву, датоване 8 грудня 1955 року. Знімок було зроблено за пів року до її весілля з князем Монако Реньє III.

На фото Грейс зображена з актором Вільямом Голденом під час презентації на першій вечері Audience Awards у Голлівуді. Келлі одягнена у вечірню сукню з глибоким декольте, білі високі рукавички, у неї у вухах виблискують сережки з перлинами, а волосся зібране в гарну вечірню зачіску. Вільям щось активно розповідає Келлі, він одягнений у смокінг, білу сорочку та краватку-метелика, а в руках тримає цигарку.

Грейс Келлі та Вільям Голден / Associated Press

Раніше ми згадували, як Грейс Келлі вже після заміжжя з князем Монако приїздила до Нью-Йорка і як бурхливо її зустрічала публіка.

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