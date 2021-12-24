Цей день в історії: якою була ялинка у Білому домі 80 років тому

Цей день в історії: якою була ялинка у Білому домі 80 років тому

Сьогодні розглядаємо архівне фото новорічної ялинки з Білого дому.

Ми натрапили на кадр, який був зроблений цього дня – 24 грудня 1940 року, це національна ялинка, прикрашена багатьма вогнями, була запалена на території Білого дому на церемонії у Вашингтоні.

Президент Франклін Рузвельт, стоячи на платформі праворуч, торкнувся кнопки, що запалює ялинку, а потім передав народу свої різдвяні побажання.

Ялинка біля Білого дому, 1940 рік / Associated Press

Раніше ми згадували, якою була ялинка у Рокфеллер-центрі у Нью-Йорку 1969 року. Хоча фотографія і чорно-біла, але ялинка дуже гарна, світиться яскравими вогнями із зіркою на верхівці.

Різдвяна ялинка в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку / Associated Press

Ще ми показували вам, як перша леді Джилл Байден красиво прикрасила Білий дім на Різдво цього року.

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