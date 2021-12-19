Цей день в історії: якою була ялинка у Рокфеллер-центрі 1969 року

Цей день в історії: якою була ялинка у Рокфеллер-центрі 1969 року

Щороку у грудні у Рокфеллерівському центрі в Нью-Йорку офіційно запалюють різдвяну ялинку.

Ми знайшли цікаве архівне фото, яке було зроблено цього дня 19 грудня 1969 року в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку з видом на ковзанку, а за ковзанкою Channel Gardens.

Різдвяна ялинка в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку / Associated Press

Хоча фотографія і чорнобіла, але ялинка дуже гарна, світиться яскравими вогнями із зіркою на верхівці.

Цього року ялинку там запалили 2 грудня.

Ялинка у Рокфеллер-центрі / Associated Press

Нагадаємо, у Києві ялинку запалили вчора, 18 грудня, на день раніше, ніж зазвичай. Головна ялинка України спалахнула на Софійській площі. Ялинку запалювали у два етапи, спочатку ілюмінацію довкола, а потім уже саму ялинку.

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