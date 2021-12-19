Цей день в історії: якою була ялинка у Рокфеллер-центрі 1969 року

Щороку у грудні у Рокфеллерівському центрі в Нью-Йорку офіційно запалюють різдвяну ялинку.
Ми знайшли цікаве архівне фото, яке було зроблено цього дня 19 грудня 1969 року в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку з видом на ковзанку, а за ковзанкою Channel Gardens.
Хоча фотографія і чорнобіла, але ялинка дуже гарна, світиться яскравими вогнями із зіркою на верхівці.
Цього року ялинку там запалили 2 грудня.
Нагадаємо, у Києві ялинку запалили вчора, 18 грудня, на день раніше, ніж зазвичай. Головна ялинка України спалахнула на Софійській площі. Ялинку запалювали у два етапи, спочатку ілюмінацію довкола, а потім уже саму ялинку.
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