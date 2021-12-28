Цей день в історії: юні принц Чарльз та принцеса Анна на святковому заході у Вестмінстерському абатстві

Цей день в історії: юні принц Чарльз та принцеса Анна на святковому заході у Вестмінстерському абатстві

Сьогодні в архіві британської королівської сім'ї нам попалося фото спадкоємця престолу Чарльза та його сестри Анни.

Королівську принцесу Анну, якій 15 років, зазнімкували зі старшим братом принцом Чарльзом Уельським, йому 17, коли вони прибували на спеціальну службу з нагоди 900-річчя освячення лондонського Вестмінстерського абатства 28 грудня 1965 року.

Принцеса одягнена в короткий жакет з хутряним оздобленням на комірі та спідницю, на ній також високі чорні рукавички та шапка у вигляді елегантного капелюшка, а в руках вона тримає чорну сумку на короткій ручці. Принц Чарльз теж тепло одягнений, він у пальті, під яким, мабуть, був костюм і видна біла сорочка з краваткою.

Принц Чарльз та принцеса Анна, 1965 рік / Associated Press

Цього року, нагадаємо, у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт Together at Christmas, організований герцогинею Кембриджською, але принца Уельського з дружиною на ньому не було.

Читайте також: