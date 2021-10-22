Цей день в історії: юні принцеси Єлизавета і Маргарет під час свого першого виступу на радіо

Цей день в історії: юні принцеси Єлизавета і Маргарет під час свого першого виступу на радіо

На цьому фото зображена 11-річна принцеса Єлизавета і її 7-річна сестра принцеса Маргарет.

Це дебют майбутньої на той момент спадкоємиці трону під час трансляції на радіо трихвилинної промови британським дівчаткам і хлопчикам, евакуйованим за кордон, 22 жовтня 1940 року. Її сестра, принцеса Маргарет Роуз, разом з нею бажає на добраніч своїм слухачам.

Обидві принцеси одягнені в жакети, у обох кучеряво укладене волосся, Єлизавета читає свою промову з аркуша паперу, написану завчасно.

Принцеси Єлизавета і Маргарет / Associated Press

Вже тоді в юні роки принцеса Єлизавета обіцяла підданим віддано служити народу і "тій великій імперії, до якої ми всі належимо", і продовжує виконувати свою обіцянку досі. Зараз королеві вже 95 років.

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