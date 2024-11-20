Цей день в історії: з принцесою Єлизаветою стався конфуз на її весіллі

Згадуємо сьогодні у річницю весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа одну кумедну ситуацію, яка сталася того дня з нареченою.

21-річна принцеса йшла до вівтаря Вестмінстерського абатства в розкішній сукні, зшитій британським дизайнером Норманом Хартнеллом і в тіарі Queen Mary Fringe, з якою і стався конфуз.

Якраз в день весілля перукар Єлизавети зламав її діамантову тіару, подаровану спеціально до заходу її бабусею королевою Марією.

Принцеса Єлизавета у день свого весілля / Фото: Getty Images

На щастя, вихід із ситуації швидко знайшли, вирушивши до королівського ювелірного будинку Гаррард, де вмілі руки майстра її полагодили і повернули Єлизаветі. Ця ситуація змусила юну принцесу неабияк похвилюватися.

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа Маунтбеттена / Фото: Getty Images

Але на королівських весіллях ніколи не обходиться без конфузів. Деякі з них ми спеціально зібрали для вас у нашому матеріалі.

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