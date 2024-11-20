Цей день в історії: з принцесою Єлизаветою стався конфуз на її весіллі

Згадуємо сьогодні у річницю весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа одну кумедну ситуацію, яка сталася того дня з нареченою.
21-річна принцеса йшла до вівтаря Вестмінстерського абатства в розкішній сукні, зшитій британським дизайнером Норманом Хартнеллом і в тіарі Queen Mary Fringe, з якою і стався конфуз.
Якраз в день весілля перукар Єлизавети зламав її діамантову тіару, подаровану спеціально до заходу її бабусею королевою Марією.
На щастя, вихід із ситуації швидко знайшли, вирушивши до королівського ювелірного будинку Гаррард, де вмілі руки майстра її полагодили і повернули Єлизаветі. Ця ситуація змусила юну принцесу неабияк похвилюватися.
Але на королівських весіллях ніколи не обходиться без конфузів. Деякі з них ми спеціально зібрали для вас у нашому матеріалі.
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