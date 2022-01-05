Цей день в історії: згадуємо, як князь Монако подарував Грейс Келлі особливу заручальну каблучку

Цього дня 66 років тому князь Монако Реньє III і його кохана — американська акторка Грейс Келлі, оголосили про свої заручини.

Історію кохання цієї гарної пари ми вам уже розповідали ось у цьому матеріалі. Сьогодні хочемо звернути увагу саме на обручку, яку князь Монако подарував своїй майбутній дружині. І чому у Грейс Келлі згодом опинилося дві заручні каблучки?

Заручна каблучка Грейс Келлі / Associated Press

Князь Реньє III подарував майбутній дружині дві обручки : перша — трохи старомодна, з дрібними діамантами і рубінами, що підходить під колір прапора Монако. Саме його можна побачити на цьому знімку, а також на фотографії, де Грейс та Реньє зазнімковані з батьками нареченої.

Заручини Грейс Келлі та князя Реньє III / Associated Press

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А через кілька тижнів Реньє зрозумів, що така красуня, як Келлі заслуговує на більше і подарував другу – розкішну каблучку Cartier з діамантом смарагдового огранювання вагою 10,47 карата. Грейс була вражена, не знімала обручку навіть на зніманнях свого останнього фільму "Вища громада".

Згодом за життя Келлі часто отримувала прикраси Cartier, це був її улюблений ювелірний бренд. Пізніше багато хто говоритиме, що Грейс Келлі пожертвувала заради Реньє III кар'єрою акторки, що було абсолютною правдою, адже князь поставив їй умову, вступаючи в цей союз, вона не зможе більше зніматися в кіно. І вона не знімалася.

Грейс Келлі в день весілля / Associated Press

Їхнє весілля відбулося 18 квітня 1956 року (громадянська церемонія) та 19 квітня (релігійна). Після весілля з вінценосним чоловіком Грейс стала княгинею та залишила свою кінокар'єру. У шлюбі у княжого подружжя народилося троє дітей: Кароліна, Альберт та Стефанія.

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