Цей день в історії: згадуємо, як юна Грейс Келлі в театрі грала

Цей день в історії: згадуємо, як юна Грейс Келлі в театрі грала

Ми вже багато разів згадували, якою була акторка Грейс Келлі до весілля із князем Реньє III. І нам знову трапилося архівне фото знаменитості.

На знімку Грейс Келлі зазнімкована на сцені. Вона грає роль Берти (дочки капітана) у бродвейській драмі Августа Стріндберга "Батько" у Нью-Йорку з Реймондом Мессі у ролі капітана кавалерії 1949 року.

На фото Грейс за шість років до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком князем Монако Реньє ІІІ. Юна, вже така успішна та неймовірно красива.

Грейс Келлі / Associated Press

А познайомилися вони 1955 року Грейс Келлі очолювала американську делегацію на Каннському кінофестивалі. Вже тоді ім'я Грейс Келлі знали всі, акторка якраз отримала "Оскар", і не дивно, що познайомитися із зіркою в Каннах хотіли багато хто, серед них був і князь Реньє III. Вже через рік 1956 року відбулося і їхнє весілля, а Грейс Келлі назавжди відмовилася від ідеї зніматися в кіно.

Грейс Келлі та князь Реньє III / Associated Press

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