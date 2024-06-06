Цей колір їй личить: Джилл Байден обрала для судового засідання яскравий образ

Дружина президента США — перша леді Джилл Байден — знову помічена фотографами дорогою до суду, у місті Вілмінгтоні, штат Делавер.
Вона прийшла підтримати свого пасинка – 54-річного Гантера Байдена – сина чоловіка від першого шлюбу. Гантер може сісти у в'язницю на 25 років — цього тижня в штаті Делавер почалися слухання з приводу його справи.
Жінка прийшла в середу на засідання у яскравому образі – одягла малиновий штанний костюм та туфлі-човники. Жакет вона доповнила тонким поясом із пряжкою та золотою брошкою у вигляді квітки.
Вбрання вона доповнила малиновими туфлями-човник і сумкою Burberry. Також перша леді додала у лук безліч прикрас: кілька каблучок, ланцюжок з підвіскою та великі золоті сережки.
Суд Байден відвідує щодня, попри роботу у Вашингтоні. Вона підтримує пасинка та виконує свої обов'язки першої леді. Наприклад, 4 червня, вона після суду полетіла до Білого дому, де разом із чоловіком відвідала пікнік Конгресу на Південній галявині. Перша леді переодяглася з пастельного костюма у сукню від Oscar de la Renta.
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