Цей незручний момент: королева Летиція сконфузилася в Італії

Поїздка короля Іспанії Філіпа VI та його дружини королеви Летиції видалася успішною, але без конфузних моментів не обійшлося.
Під час обіду в саду казино "Бель Респіро" на віллі Доріа-Памфілі у Римі Філіп та Летиція позували для стандартної фотографії і під час цього виникла плутанина.
Королева Летиція, мабуть, не знала, куди їй слід стати згідно з протоколом, і її чоловікові довелося повернутись спиною до камер, щоб прояснити цей момент.
На кілька секунд завжди зібрана і впевнена в собі королева Летиція трохи розгубилася, перейшла з боку на бік, не знаючи, де їй слід зайняти позицію і зрештою фото було зроблено.
El error de protocolo con Meloni en Italia que ha incomodado a la Reina Letizia— Creo en la justicia divina y terrenal (@Beni019670) December 12, 2024
Las casas reales modernas han hagut de baixar diversos escalones en los protocolos con los que se encuentran en sus viajes oficiales. Sobre todo, en aquells cuyo destinación no son países con monarquía pic.twitter.com/2prrx7mtSI
В Італії королівське подружжя відвідало кілька заходів та важливих зустрічей. Монарх та його дружина також відвідали театр у Неаполі, де королева з'явилася в чарівному вечірньому вбранні.
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