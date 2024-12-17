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Цей незручний момент: королева Летиція сконфузилася в Італії

Цей незручний момент: королева Летиція сконфузилася в Італії

Королева Летиція та король Філіп VI з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні / Фото: Associated Press

Поїздка короля Іспанії Філіпа VI та його дружини королеви Летиції видалася успішною, але без конфузних моментів не обійшлося.

Під час обіду в саду казино "Бель Респіро" на віллі Доріа-Памфілі у Римі Філіп та Летиція позували для стандартної фотографії і під час цього виникла плутанина.

Королева Летиція та король Філіп VI з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні / © Associated Press
Королева Летиція та король Філіп VI з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні / Фото: Associated Press

Королева Летиція, мабуть, не знала, куди їй слід стати згідно з протоколом, і її чоловікові довелося повернутись спиною до камер, щоб прояснити цей момент.

Королева Летиція в Італії / © Associated Press
Королева Летиція в Італії / Фото: Associated Press

На кілька секунд завжди зібрана і впевнена в собі королева Летиція трохи розгубилася, перейшла з боку на бік, не знаючи, де їй слід зайняти позицію і зрештою фото було зроблено.

В Італії королівське подружжя відвідало кілька заходів та важливих зустрічей. Монарх та його дружина також відвідали театр у Неаполі, де королева з'явилася в чарівному вечірньому вбранні.

Королева Летиція та король Філіп VI з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні / © Associated Press
Королева Летиція та король Філіп VI з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні / Фото: Associated Press

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