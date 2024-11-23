Цей стиль їй личить: королева Бельгії Матильда одягла штанний костюм креативного фасону

Це було хоч і ділове вбрання, але з цікавою родзинкою.
51-річна королева Бельгії Матильда взяла участь у конференції "Права дітей на роздоріжжі: гуманітарні кризи, які розвиваються", яка відбулася 22 листопада в Брюсселі.
На цьому заході Її Величність з'явилася у костюмі сірого кольору, який включав вільні штани зі стрілками та креативний топ, адже один рукав у нього був до ліктя, а другий – вільним і з драпуванням.
Образ вона доповнила туфлями у колір, об'ємним укладанням, клатчем та досить гламурними сережками з камінням.
"Права дітей перебувають під загрозою у всьому світі", — заявила королева Матильда у своєму зверненні. Як почесна голова ЮНІСЕФ у Бельгії від 2009 року, вона звернула увагу на тривожне поєднання криз, з якими сьогодні стикаються діти. "Поєднання воєн, зміни клімату, пандемій, бідності та нерівності, що зростає, створює драматичну реальність для дітей у всьому світі", — повідомила вона.
Подібні образи також дуже любить королева Нідерландів Максима.
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