"Цей світ не може бути таким": Катя Осадча показала фото дівчини, чиє життя забрала путінська ракета в Одесі

"Цей світ не може бути таким": Катя Осадча показала фото дівчини, чиє життя забрала путінська ракета в Одесі

Вчора в Одесі сталася страшна трагедія. Ракета, випущена за наказом диктатора Путіна, вбила молоду одеситку Валерію та її тримісячну доньку. Дівчинку, яка народилася лише за місяць до повномасштабної війни, розв'язаної Росією на території України.

Немає таких слів, щоб висловити співчуття, і неможливо зрозуміти, як таке може відбуватися у світі, у центрі Європи, 2022 року.

Телеведуча Катя Осадча, яка під час війни допомагає шукати зниклих безвісти людей, не змогла пройти повз цієї страшної історії та висловила свої слова підтримки та співчуття після цієї трагедії.

"Цей світ не може бути таким!!!

У момент, коли зійшов вогонь у Єрусалимі, в Одесі загинула тримісячна дівчинка. На фото мама в очікуванні своєї малечі, яка народилася 4 січня, щоб уже 23 квітня загинути разом із красунею мамою та бабусею.

Немає слів, щоб описати, я пишу і не вірю, що це відбувається.

Я зайшла на сторінку Валерії @underwonderwow, а вона ще 16 годин тому викладала сторіз і закликала про допомогу. Це невимовний страх….так не може бути.

Ми віримо в кармічний маятник, але чомусь він досі не працює. Ми віримо у світову справедливість, але вона також мовчить. Скільки дітей має загинути, щоб він нажерся.

Це найжахливіша Великодня ніч у нашому житті.

Дівчатка, небо вам хмаринками!

Батьку сил пережити жахливу втрату”, — написала Катя.

Валерія дуже любила своє місто і писала у себе в блогу, що "Одеса – найкраще місто від нудьги!". Ми публікуємо кілька фотографій дівчини з її блогу, на згадку про неї та її доньку, у великодню неділю…

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