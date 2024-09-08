Цей зачаровує: Ольга Гарлан показала неймовірні кадри з відпустки з нареченим

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продовжує ділитися з підписниками свого Instagram фотографіями з відпустки, яку вона проводить зі своїм нареченим Луїджі Самеле у США.

Оля опублікувала неймовірні кадри з відвідування Горсшу Бенд – підковоподібний меандр річки Колорадо на території національної зони відпочинку каньйону Глен. Це місце є популярним туристичним об'єктом, розташоване на південь від міста Пейдж в Арізоні.

Ольга та її наречений, насолоджуються там своєю літньо-осінньою відпусткою.

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Нещодавно, нагадаємо, пара оголосила про свої заручини і Харлан ділилася кадрами, як Луїджі освідчився їй на пляжі.

А ТСН.ua розповідав історію кохання цієї гарної пари.

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