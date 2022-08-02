Chanel все недоступніша: люксові бренди не продають товари росіянам, незважаючи на відміну санкцій

У березні Європейський союз та США заборонили постачання до Росії одягу, взуття, аксесуарів, прикрас, алкоголю, парфумерії та інших предметів розкоші дорожче за 300 євро. Бутики перестали продавати власникfм російських паспортів дорогі товари.

Росіяни були в розпачі, хтось спалював та різав на шматки свої люксові аксесуари на знак протесту, хтось намагався зробити на цьому бізнес, наприклад, у московському салоні краси стали брати оплату сумками Chanel.

Стали надходити тривожні для росіян новини, хитрунів, які купили люксову продукцію, стали затримувати в аеропортах під час спроби оформити Tax free, наприклад, у Німеччині у росіян під час виїзду відбирали дорогі покупки та заводили кримінальні справи про спробу обходу санкцій.

Зрештою, 21 липня росіянам, які відвідують Євросоюз, дозволили купувати дорогі товари, але лише для особистого користування. Однак водночас для покупців із Росії нічого не змінилося. Продавці магазинів люксових брендів продовжують відмовляти росіянам у купівлі їхніх товарів. У всіх покупців тепер просять паспорт чи картку клієнта.

Як повідомляє Moscow Times, відмова продавати росіянам — не поодиноке явище, а радше правило. Служба безпеки ювелірного бренду Cartier забороняє продавати прикраси росіянам навіть за картками іноземних банків або за готівку, розповідають троє покупців, які після 21 липня намагалися придбати ювелірні вироби бренду у фірмових магазинах у Ніцці, Лондоні та Римі. Під час купівлі вони просять паспорт чи картку клієнта і, якщо в них зазначено російське громадянство чи Росія як місце проживання, чемно відмовляють, посилаючись на розпорядження служби безпеки.

Такі самі проблеми виникли 30 липня в Берліні у 37-річної росіянки, яка вже кілька років живе на Кіпрі, під час спроби купити сумки Chanel і Louis Vuitton. "Одна й та сама історія: консультанти допомогли підібрати те, що потрібно, потім попросили картку клієнта, оформлену ще в Москві, відсканували і з вибаченнями сказали, що їхня система не дасть зробити покупку ні за кіпрською карткою, ні за готівку", — розповідає вона. За її словами, картку чи паспорт у фірмових магазинах зараз просять за будь-якої покупки.

"Поки про жодні послаблення для росіян не чути, навпаки, бренди все ширше поширюють системи контролю, і зараз проскочити повз і купити потрібну річ росіянинові все складніше", — розповідає байєр, що закуповує люксові бренди в Європі. Вона має італійське громадянство і оформляє покупки на себе або на знайомих громадян Киргизії.

З посиланням на співробітників модних концернів вона каже, що ті вивчають зміни у санкційному законодавстві, але як втілюватимуть їх у життя — загадка: "Є підозри, що деякі вирішать взагалі не зв'язуватися, щоб не гадати, для себе людина речі купує чи на перепродаж. "Хтось обговорює введення ліміту на кшталт однієї сумочки в руки. Але, найімовірніше, рішення ухвалять не швидко, так що поки навіть жителям Європи з російськими паспортами доведеться робити покупки через посередників".

Нагадаємо, що кілька тижнів тому хрещениця Путіна Ксенія Собчак обурилася тим, що її друга-росіянина відмовилися обслуговувати в люксовому бутіку в Італії.

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