Чарівна пара: онучка королеви Єлизавети Зара Тіндалл із чоловіком на кінних перегонах Royal Ascot

Дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл – разом із чоловіком Майком вже за традицією відвідала перший день королівських кінних перегонів Royal Ascot. Захід стартував у вівторок 18 червня.

Вона як спортсменка та олімпійська чемпіонка не пропускає цієї яскравої події. Цього разу з чоловіком вона одяглася в унісон, адже сама обрала сукню у жовтий принт і з пишними рукавами із шифону. Її талію прикрашав і доповнював тонкий пояс із пряжкою, а ось на голові у онучки покійної королеви Єлизавети був чарівний солом'яний капелюх із перфорацією та бірюзовим кантом. Також Зара доповнила образ сумкою-клатчем, бежевими туфлями та прикрасами серед яких можна помітити розкішні сережки з жовтим камінням та кілька золотих браслетів.

Майк же відповідно до дрескоду заходу одягнув сюртук, сорочку, жилетку, яка була блакитного відтінку, а також смугасті штани та краватку в принт. Також на колишньому спортсмені був циліндр, а на лацкані сюртука красувалася жовта троянда, яка поєднувалася за кольором із вбранням Зари. Тара позувала посміхаючись і виглядала дуже гармонійно разом.

Заря і Майл Тіндалл / Фото: Getty Images

За традицією захід відвідали король Чарльз та королева Камілла. Пара вибрала цього разу для першого дня яскраві вбрання, адже королева була в синій сукні та особливій брошці, а ось король у жовто-блакитному образі.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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