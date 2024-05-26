Чарівна юна леді: 19-річна онучка Байдена вперше вийшла у світ з бойфрендом

Дівчина вирішила відвідати захід зі своїм хлопцем, з яким разом навчається в університеті.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та його дружина — перша леді Джилл Байден — влаштували у Білому домі розкішну державну вечерю. Захід організували на честь президента Кенії Вільяма Руто.

Джилл і Джо Байден із президентом та першою леді Кенії / Фото: Associated Press

Підтримати на цій важливій події дідуся та бабусю прийшли три їхні онучки: 23-річна Фіннеган, 19-річна Наталі та 30-річна Наомі.

Але особливу увагу на цьому вечорі привернула Наталі, адже це був перший її подібний захід і вона прийшла на нього зі своїм бойфрендом — молодою людиною на ім'я Рафаель Хаджар, який, згідно з The Daily Telegraph, є британцем. Пара зараз є студентами Пенсільванського університету.

Наталі Байден із бойфрендом / Фото: Getty Images

Перед фотографами Наталі та Рафаель з'явилися тримавшись за руки. На дівчині була біла сукня від бренду Safiyaa з довгими рукавами, високою горловиною та шлейфом. На декольте сукня мала два фігурні вирізи, а також її прикрашала вишивка бісером і лелітками.

Наталі Байден із бойфрендом / Фото: Getty Images

Доповнила Наталі свій вечірній образ червоним манікюром, укладанням із кучерями та макіяжем. Її бойфренд же з'явився на публіці у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику.

Наталі - старша дитина покійного Бо Байдена, яка померла від раку 2015 року, і одна із семи онуків президента США. Вона почала відвідувати Пенсільванський університет цього року після закінчення школи у Делавері.

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