Чарівний блондин: який вигляд має зараз трирічний син Зари Тіндалл

43-річна Зара Тіндал – мама трьох дітей. Її молодшому сину Лукасу три роки.
Під час нещодавніх міжнародних перегонів, які проходили в Гартпері, в передмісті Глостершира, Зара Тіндалл з'явилася зі своєю родиною.
Фотографи зазнімкували наїзницю, яка брала участь у змаганнях із сином Лукасом на руках. У березні 2024 року Лукасу Тіндаллу виповнилося три роки. На знімку можна побачити, який вигляд білявий хлопчик, що підріс. Він був одягнений у футболку та шорти, а взутий у чорно-білі кеди. Його мама Зара була у білій футболці, коротких джинсових шортах, чорному жителі та бейсболці на голові. Вона зібрала волосся в хвіст і одягла сонцезахисні окуляри.
Ми також показували, який вигляд має Зара Тіндал без макіяжу, коли вона з'явилася на кінних змаганнях.
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