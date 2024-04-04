Чарльз би оцінив: королівські шанувальники звернули увагу на краватку сина герцогині Софі

Джеймс, граф Вессекський відвідав разом із батьками – принцом Едвардом та герцогинею Софі службу у великодню неділю у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

16-річний Джеймс був одягнений цього дня у темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку у принт маленьких кроликів.

Джеймс, граф Весекський / Фото: Getty Images

Шовкова краватка з принтом "Down A Rabbit Hole" була виготовлена британським рітейлером чоловічого одягу Charles Tyrwhitt вартістю 44 долари, але купити її вже не можна, оскільки все розкуплено.

Джеймс, граф Весекський / Фото: Associated Press

Його дядько король Чарльз III напевно б оцінив цей химерний аксесуар, оскільки і сам любить краватки з різними кумедними принтами.

У колекції короля є краватка з принтом у вигляді динозаврів, котиків та сов. Монарх взагалі віддає перевагу візерунчастим краваткам.

Шанувальники королівської сім'ї в соцмережах зазначили, що Джеймс зробив гарний вибір: "Ця краватка чудова!!!", "Він милий і підходить до Великодня", — писали вони.

Джеймс, граф Весекський з мамою герцогинею Софі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2023 року Джеймс прийшов на службу на Великдень з аксесуаром на згадку про принца Філіпа, свого дідуся.

Зазначимо, герцогиня Единбурзька Софі теж потішила своїм незвичайним образом Великдень, який нагадав нам деякі аутфіти герцогині Сассекської.

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