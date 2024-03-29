Чарльз був шокований: чому майбутній король не зрадів народженню другого сина

У шлюбі з принцом Чарльзом принцеса Діана народила двох синів – принца Вільяма та принца Гаррі. Але її чоловік був цьому не дуже радий.

У біографічній книжці про принцесу Уельську, яку написав Ендрю Мортон і яка отримала назву "Діана. Справжня історія з її вуст", оскільки принцеса сама надиктовувала матеріал для рукопису, вона розповідала історію своїх двох вагітностей.

Принцеса Діана та принц Чарльз з новонародженим сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Діана згадувала, що між народженням принца Вільяма та принца Гаррі вона була ніби в суцільній темряві. Це був важкий період для принцеси Уельської, вона говорила, що багато про цей період свого життя вона не пам'ятала, а щось намагалася спеціально забути.

Принцеса Діана та принц Чарльз з новонародженим сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Проте з її чоловіком принцом Уельським Чарльзом вони були особливо близькі приблизно за шість тижнів до народження Гаррі. Але раптом після його народження все пішло шкереберть.

Принцеса Діана та принц Чарльз з новонародженим сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

"Я знала, що у нас буде ще один хлопчик, бо бачила результати сканування. Чарльз завжди мріяв про дівчинку. Він хотів двох дітей і хотів дівчинку. Я знала, що Гаррі хлопчик і не сказала йому. Гаррі з'явився на світ, у Гаррі було руде волосся, Гаррі був хлопчиком. Першим коментарем був: "О Боже, це хлопчик. І в нього ще й руде волосся". Щось усередині мене померло", — згадувала той період свого життя Діана.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Однак, принцеса Уельська не забула згадати в інтерв'ю, що Гаррі був "суцільною радістю" і в ті роки, коли Діана давала ці інтерв'ю (початок 90-х), він був набагато ближчим до свого батька, ніж принц Вільям.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чому Чарльз ставиться до принцеси Кетрін, як до дочки.

Король Чарльз, принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

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