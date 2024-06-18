Чарльз був у жовто-блакитному: король Великої Британії відвідав знамениті кінні перегони Royal Ascot

У Великій Британії стартували одні з найзнаменитіших кінних перегонів у світі — Royal Ascot — унікальна подія, що відбувається щорічно в містечку Аскот. Цей захід також відомий тим, що на ньому діють суворі правила дрескоду: жінки мають бути в сукнях і капелюхах, а джентльмени — в сюртуках, жилетах і циліндрах.

Також перегони завжди відвідують члени королівської родини. Чарльз у перший день заходу прибув за традицією на кареті із дружиною Каміллою.

На монарху цього разу було вбрання, яке хочеться особливо виділити, адже він одягнув сірий костюм із сюртуком і штанами, а також ще кілька яскравих речей: сорочку в блакитну та рожеву смужку, жовту жилетку та блакитну краватку в принт. Також хустка у блакитний принт була у його нагрудній кишені.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Шарму вбранню додавала ніжно-рожева квітка на лацкані сюртука, годинник на ланцюжку, який виднівся попереду його жилетки, чорні стильні туфлі з тисненням, парасолька-тростина, циліндр і улюблений перстень на мізинці із зображенням герба принца Уельського.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла ж для своєї появи на публіці цього дня обрала синє вбрання та особливу прикрасу "Брошку принца Альберта", яку за традицією сім'ї носять усі королеви.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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