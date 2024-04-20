Чарльз і Камілла: астрологиня розповіла чому їхньому союзу ніщо не змогло перешкодити

Вони знайомі понад 50 років і одружені майже двадцять. Камілла для короля Чарльза завжди була жінкою номер один і впродовж багатьох років такою самою і залишається.

Астрологиня Ліза Стардаст в ексклюзивному матеріалі журналу People розповіла про сумісність королівського подружжя з огляду на їхні гороскопи.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Ліза проаналізувала натальні карти короля Чарльза та королеви Камілли. Король Чарльз, що народився 14 листопада 1948 — Скорпіон, а Камілла, що народилася 17 липня 1947 — Рак. Примітно, що вони обоє є водними знаками, що означає, що "вони мають надзвичайно інтуїтивні, чутливі та творчі якості". У них є багато спільного, включаючи інтереси у мистецтві, спілкуванні та глибокому розумінні одне одного на особистому рівні”.

Астрологиня зазначає, що справді цікаво в їхніх астрологічних картах, то це зв'язок між Нептуном та Венерою.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Нептун — це планета, яка представляє безумовну і нескінченну турботу про іншу людину, а Нептун Камілли вирівняний з Венерою Чарльза, планетою кохання, у Терезах. Це вирівнювання означає, що вони піклуються одне про одного душевно і духовно, без засудження. Вони приймають одне одного такими, якими вони є, і дарують одне одному любов і прихильність".

До того ж, це пара, яку сильно тягне одне до одного. Венера короля Чарльза у Терезах припускає, що він "особистість, орієнтована на стосунки, і воліє плавно вирішувати конфлікти". Тим часом Венера королеви Камілли в Раку "дозволяє їй встановити глибокий та інтимний зв'язок з коханою людиною і залишатися йому вірною". Астрологиня додає, що "поєднання цих положень вказує на те, що їх завжди тягтиме одне до одного, що очевидно в їх міцних стосунках протягом багатьох років".

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Таким чином Чарльз і Камілла сумісні у своїх гороскопах кохання, а також вони поділяють багато філософських поглядів і обидва сповнені рішучості допомагати одне одному рости та розвиватися.

Можна дійти висновку, що з королівського подружжя справді практично ідеальний гороскоп сумісності.

Нагадаємо, астропсихологиня Валентина Віттрок раніше робила астропрогноз для Чарльза, коли він ще не став королем.

А також вона розповіла про складні аспекти у гороскопі принцеси Уельської Кетрін.

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