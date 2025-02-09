Чарльз і Камілла в молодості: який вигляд мала монарша пара

Король та його королева разом 20 років, а знайомі понад 50.
Цей рідкісний кадр принца Уельського Чарльза і Камілли Паркер-Боулз був зроблений в 1979 році, коли вона вже була одружена, а він тільки збирався одружитися з Діаною Спенсер.
Його Королівська Високість принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз були помічені разом наприкінці 1979 року перед його весіллям з леді Діаною Спенсер. Схоже, кадр був зроблений після гри в поло, оскільки принц одягнений в екіпірування для гри. Камілла любила поло і завжди приїжджала повболівати за друга.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас фото і показали, який вигляд мало монарше подружжя в молодості, коли їхній роман тільки почався. А завтра, 10 лютого, Чарльз і Камілла відсвяткують 20-ту річницю від дня своїх заручин, які відбулися 2005 року.
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