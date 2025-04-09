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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
206
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1 хв

Чарльз і Камілла в Римі: палац поділився милим відео

У вівторок король Чарльз та королева Камілла відвідали Колізей у другий день свого державного візиту до Італії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Після прибуття їх вітали міністр культури країни Алессандро Джулі та директор Археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо, після чого вони зустрілися з представниками громадськості під виступ оркестру Уельської гвардії та оркестру бригади Сассарі — військового оркестру італійської армії.

Про образ королеви Камілли цього дня ми розповідали раніше.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Також Букінгемський палац поділився у Instagram милим відео з візиту.

«Яке вітання! Дякую всім, хто прийшов сьогодні привітати Їхніх Величностей в Римі», — йдеться у повідомленні.

Члени королівської родини піднялися сходами на оглядовий майданчик Колізею, махаючи рукою натовпу внизу і фотографуючись на тлі цієї знакової італійської пам’ятки.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, сьогодні пара святкує двадцяту річницю весілля, а ми зібрали найцікавіші факти про їхній знаменний день.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Getty Images

Коронація короля Чарльза III / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц Джордж Уельский на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли / © Getty Images

Принц Джордж Уельский на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли / © Getty Images

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Getty Images

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Getty Images

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Associated Press

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські з дітьми Луї та Шарлоттою / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські з дітьми Луї та Шарлоттою / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Герцог Единбурзький / © Associated Press

Герцог Единбурзький / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / © Associated Press

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Піппа Міддлтон / © Associated Press

Піппа Міддлтон / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

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