Чарльз і Камілла в Римі: палац поділився милим відео

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press
Після прибуття їх вітали міністр культури країни Алессандро Джулі та директор Археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо, після чого вони зустрілися з представниками громадськості під виступ оркестру Уельської гвардії та оркестру бригади Сассарі — військового оркестру італійської армії.
Про
цього дня ми розповідали раніше. образ королеви Камілли
Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press
Також Букінгемський палац поділився у Instagram милим відео з візиту.
«Яке вітання! Дякую всім, хто прийшов сьогодні привітати Їхніх Величностей в Римі», — йдеться у повідомленні.
Члени королівської родини піднялися сходами на оглядовий майданчик Колізею, махаючи рукою натовпу внизу і фотографуючись на тлі цієї знакової італійської пам’ятки.
Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press
Нагадаємо, сьогодні пара святкує двадцяту річницю весілля, а ми зібрали найцікавіші
. факти про їхній знаменний день
Король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images
Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press
Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press
Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images
Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images
Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press
Коронація короля Чарльза III / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські / © Getty Images
Принц Джордж Уельский на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли / © Getty Images
Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Getty Images
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Associated Press
Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press
Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press
Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images
Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images
Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press
Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press
Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські з дітьми Луї та Шарлоттою / © Getty Images
Король Чарльз III / © Getty Images
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Герцог Единбурзький / © Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press
Коронація короля Чарльза III / © Associated Press
Коронація короля Чарльза III / © Associated Press
Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press
Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press
Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / © Associated Press
Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Піппа Міддлтон / © Associated Press
Принц Луї / © Associated Press
Принц Луї / © Associated Press
Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / © Associated Press