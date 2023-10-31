Чарльз і Камілла вирушили до Кенії: який вигляд має всередині літак, у якому летіло подружжя

Це перший державний візит до країни Співдружності, відколи Чарльз III став монархом.

Король і королева летіли літаком RAF Voyager до Найробі. В Instagram королівського подружжя було опубліковано відео з літака і показано, чим займається Чарльз на шляху до країни, яка була особливою для його матері – покійної королеви Єлизавети II.

Королівські помічники заявили, що літак вилетів із Великої Британії, використовуючи 40 відсотків екологічно чистого повітряного палива на прохання короля.

Їхня чотириденна поїздка від імені уряду Великої Британії триватиме від 31 жовтня до 3 листопада і покликана підкреслити теплі робочі стосунки, які існують з Кенією. 1963 року Кенія здобула незалежність, тоді на троні перебувала королева Єлизавета II, і в цій поїздці її син Чарльз має намір зайнятися "болісною" спадщиною колоніалізму.

Британська присутність у Кенії почалася 1895 року, коли білі поселенці отримали величезні ділянки багатих сільськогосподарських угідь. 1920 року Кенія стала повноцінною колонією, пише Daily Mail. Розгнівані втратою земель своїх предків і відсутністю політичних прав корінних народів, Мау-Мау розпочали агресивне повстання проти британців 1952 року. Воно тривало до 1960 року і зараз розглядається в Кенії як один із найзначніших кроків на шляху визволення країни від британського правління.

Король Чарльз та королева Камілла в Кенії / Фото: Associated Press

Офіційно за цей період було вбито 11 тисяч кенійців. Але за оцінками Комісії з прав людини Кенії, понад 90 000 жителів Мау-Мау були страчені, закатовані або скалічені під час репресій, а ще 160 000 утримувалися в таборах, де вони зазнавали жорстоких тортур, сексуального насильства, недоїдання і недосипання.

2013 року британський уряд зробив історичну заяву, висловивши жаль з приводу порушень, здійснених під час надзвичайної ситуації, і виплатив 19,9 мільйона фунтів стерлінгів як компенсацію приблизно 5 200 кенійським заявникам.

Король Чарльз із президентом Кенії Вільямом Руто / Фото: Associated Press

Король Чарльз III стане першим членом королівської сім'ї, який публічно визнає провину Британії, проте до цього питання він планує підійти з властивою йому дипломатичністю.

Король Чарльз і королева Камілла з президентом Кенії Вільямом Руто та першою леді Рейчел Руто / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували кумедні звички короля Чарльза III.

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