Чарльз і Камілла зворушливо вшанували пам'ять зірки "Гаррі Поттера", що померла — Меггі Сміт

Король Чарльз III та його дружина Камілла висловили свої співчуття після новини про смерть британської акторки Меггі Сміт.

Вона пішла з життя у віці 89 років і не дожила до свого 90-річного ювілею лише кілька місяців.

У королівському акаунті в Instagram король і королева написали:

"Моя дружина і я глибоко засмучені звісткою про смерть Дами Меггі Сміт. Коли завіса опускається над національним надбанням, ми приєднуємося до всіх людей у всьому світі, згадуючи з найніжнішим захопленням та любов'ю її численні, чудові виступи та її теплоту та дотепність, які сяяли, як на сцені так і за її межами", — написано у повідомленні, яке було особисто підписано Чарльзом.

A message of condolence from His Majesty King йти за проходженням Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/SiKw8EEHva — The Royal Family (@RoyalFamily) September 27, 2024

Зірка фільмів "Гаррі Поттер" померла 27 вересня в лікарні, в оточенні своєї родини.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Раніше ми згадували, якою красунею вона була в молодості, а також зібрали для вас 10 найкращих цитат Мінерви Макґонеґел з "Гаррі Поттера", яку зіграла Меггі.

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