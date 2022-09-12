Чарльз III ледве стримував сльози, а Камілла була поряд: король та королева відвідали Вестмінстер-хол

Король Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла відвідали Вестмінстер-хол, де зібралися обидві палати парламенту, щоб висловити свої співчуття у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III ледве стримував сльози, коли звучав гімн "Боже, бережи короля". Його Величність вперше звернувся до депутатів і колег, сказавши їм, що "відчуває тяжкість історії" на своїх плечах після того, як вони віддали шану його "дорогій матері" Єлизаветі II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

У своїй історичній промові король поклявся слідувати самовідданому обов'язку королеви, Його Величність також мав дуже зворушливий вигляд, коли лорд-спікер і спікер громади висловили свої співчуття і сказали: "Як не глибоко наше горе, ми знаємо, що ваше горе ще глибше", пише Daily Mail.

Чарльз сказав, що покійна королева "подала приклад безкорисливого обов'язку, якому, з Божою допомогою і вашими порадами, я вирішив правильно слідувати".

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III подякував сотням політиків і колег, включаючи Ліз Трасс, сера Кейра Стармера та Бориса Джонсона, за їхню данину поваги його матері королеви.

У своїй короткій, пронизливій промові Чарльз процитував Шекспіра, віддаючи шану своїй матері, відколи став монархом, звернувся до парламенту, сказавши про королеву:

"Як сказав Шекспір про колишню королеву Єлизавету, вона була взірцем усім князям, що живуть".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Стоячи перед вами сьогодні, я не можу не відчувати тяжкість історії, яка нас оточує і нагадує нам про життєво важливі парламентські традиції, яким члени обох палат присвячують себе з такою особистою прихильністю, на благо нас усіх. Я глибоко вдячний за послання співчуття, які так зворушливо охоплюють те, що означала для всіх нас покійна государиня, кохана мати", - сказав король.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла, дружина Чарльза була в цей момент разом із ним. Вона сиділа поруч, у чорній сукні, з ідеальним укладанням та з перлинним кольє на шиї. Сиділа Камілла в королівській позі, так, як завжди, сиділа на публіці Її Величність Єлизавета II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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