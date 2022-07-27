Чарльз, Камілла та багато квітів: королівське подружжя приїхало на виставку

Майбутні король та королева приїхали на Сандрінгемську виставку квітів у Сандрінгемі. Про це село на заході графства Норфолк ми чуємо зазвичай узимку, адже саме тут у Сандрінгемі королева Єлизавета II та члени королівської родини зазвичай проводять Різдво та зимові канікули.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Влітку, як бачите, тут також вирує життя. Чарльз і Камілла були захоплено зустрінуті публікою. Принц Уельський був одягнений у свій улюблений бежевий костюм, під який одягнув блакитну сорочку та смугасту краватку. А в руках ніс капелюх. Взутий принц був у туфлі-оксфорди, а на обличчі у нього були сонцезахисні окуляри.

Герцогиня Камілла одягла сукню-сорочку кольору морської хвилі, в якій вже неодноразово цього сезону з'являлася на публіці. А також носила її минулого літа. Взула герцогиня коричневі туфлі зі шкіри та на підборах, на шиї у неї виблискувала улюблена золота підвіска з медальйонами, а у вухах були перлинні сережки. Камілла також одягла окуляри від сонця.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час візиту до графства Девон та Корнуолл минулого тижня герцогиня ховалася від сонця під парасолькою.

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