Чарльз не хотів другого сина: у пресі з'явилася шокуюча історія про принца Гаррі

Принцеса Діана записувала все, що відбувалося з нею у її житті до свого щоденника. Нині деякі її замітки стають надбанням громадськості.

В одній з них повідомлялося, що коли її чоловік Чарльз дізнався, що вона вагітна другою дитиною і що це буде хлопчик, то розчарувався, бо хотів, щоб у нього була дочка. Аудіозапис цієї розмови був записаний Діаною 1990-х роках для її біографа Ендрю Мортона, який опублікував книжку "Діана: її правдива історія". А після народження Гаррі принц Чарльз пожартував над своєю дружиною Діаною, ось тільки жарт цей звучав геть не смішно.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день виписки з пологового будинку з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Ці одкровення будуть показані у майбутньому документальному фільмі, який стане продовженням документального фільму 2017 року "Діана: Своїми словами".

Том Дженнінгс, продюсер, сказав ABC, що "люди були вражені", коли вийшов перший фільм, оскільки вони "не чули, щоб Діана говорила так" раніше, пише express. Записи, які будуть показані у документальному фільмі 2024 року, були випущені в США і також показують, як Діана обговорює свого чоловіка та синів.

В іншому фрагменті Діана називає своє весілля з Чарльзом у липні 1981 року, коли їй було 20 років, "сміхотворним". Вона сказала: "Він був дорослим. А ось Діана, вихователька дитячого садка. Я маю на увазі, що все це було смішно".

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

У більш-менш щасливому шлюбі подружжя прожило п'ять років. А за п'ятнадцять офіційно розлучилося. Принц Гаррі стверджує, що не отримав належної підтримки від королівської родини після того, як його мати загинула в автокатастрофі 1997 року.

Принцеса Діана та принц Чпрльз / Фото: Getty Images

Читайте також: