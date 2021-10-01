Чарльз пив коктейлі, а Камілла відвідала військових: королівське подружжя перебуває з візитом у Шотландії

Принц Чарльз прибув до Шотландії в компанії своєї дружини Камілли.

Сьогодні Чарльз разом з матір'ю королевою Єлизаветою II в маєтку Балморал вітали школярів місцевої школи в компанії яких висадили кілька молодих саджанців мідного бука в рамках ініціативи "Платиновий ювілей", який Єлизавета II святкуватиме 2022 року.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

Після цього принц Уельський з герцогинею Корнуольською вирушив до Королівського ботанічного саду Единбурга, щоб відсвяткувати його 350-річчя.

Там подружжя також висаджувало дерева, фотографи зазнімкували, як принц допомагав Каміллі притримувати велику залізну лійку з водою, поки вона однією рукою тримала парасольку. Герцогиня була одягнена в улюблене смарагдове пальто, замшеві чоботи і чорні шкіряні рукавички.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

Після цього королівське подружжя, яке в Шотландії має титули герцога і герцогині Ротсейських, роз'їхалося різними заходами. Чарльз відвідав заклад Johnnie Walker Princes Street, де гості можуть насолоджуватися коктейлями світового класу з приголомшливим видом на Единбурзький замок. Принцу Уельському тут приготували спеціальний коктейль, який називається "Герцог Ротсейський". І судячи із задоволеного вигляду Чарльза, йому напій дуже сподобався.

принц Чарльз / Getty Images

А поки принц дегустував коктейлі, герцогиня Корнуольська відвідала 3-й стрілецький батальйон в Единбурзі. Каміллу тут алкоголем не пригощали, вона була зображена з улюбленою сумкою від DeMellier London в руках і з красивою брошкою на грудях.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

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Принц Чарльз і герцогиня Камілла під час візиту до графств Девон і Корнуолл (17 фото)

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