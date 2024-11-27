Чарльз Спенсер розповів про свій новий роман: з ким зустрічається брат принцеси Діани

Чарльз розповів про роман з жінкою на 18 років молодшою за нього і заявив, що йому не потрібно вдавати з себе когось, ким він не є. Граф Спенсер і норвезька архітекторка доктор Кет Джармен дали інтерв'ю про свої стосунки на тлі розлучення Чарльза з графинею Карен Спенсер.

У новому інтерв'ю виданню The Mail on Sunday, пара вперше розповіла про свою спільну історію кохання.

Чарльз Спенсер та його нова кохана Кет Джармен / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

"Я надто старий для сердець і квітів, але найкращий спосіб описати це так: з Кет я можу бути самим собою. Вона знає, хто я. Хто я насправді. Мені не потрібно прикидатися тим, ким я не є. І вона будить у мені найкраще", — сказав Чарльз. На запитання, чи це стало для нього чимось новим у відносинах, він відповів: "Так".

Вони познайомилися 2021 року після того, як вона приїхала до Елторп-гауса (родовий маєток сім'ї Спенсерів у Нортгемптонширі) для археологічного дослідження. Пізніше вони запустили історичний подкаст The Rabbit Hole Detectives і випустили книжку з такою самою назвою.

"Справа в тому, що я на 18 років старший за Кет. Я ніколи не був з набагато молодшим за себе. Я навіть не думав про роман. Я був у шлюбі. Це просто не було можливо", — розказав Чарльз виданню, коли вони з Кет були на літературному фестивалі в Ісландії, щоб презентувати свою нову книжку. "Я ніколи не намагався нав'язати Кет щось. Вона дуже обачна, дуже емоційно зріла. З нею я не вдаю того, ким я не є. Вона точно знає, хто я — і ким я не є. Дуже приємно бути з тим, хто хоче щось робити", — продовжив він. "Візьмемо, наприклад, сьогоднішній день. Ми могли б приїхати на цей фестиваль і просто залишитися в готелі, але ми прокинулися сьогодні вранці і зібралися подивитись лагуну. Дуже приємно знайти когось динамічного та зацікавленого".

Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у червні 2024 року Чарльз та його дружина Карен оголосили, що розлучаються після майже 13 років шлюбу. Повідомляється, що він найняв того самого адвоката, що й король Чарльз, коли розлучався з принцесою Діаною (сестрою Чарльза Спенсера).

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

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