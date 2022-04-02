Чарльз та Камілла побували на знімальному майданчику легендарного серіалу BBC

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз відвідали знімальний майданчик шоу «Мешканці Іст-Енду».
Це шоу є одним із найвідоміших у Британії. Воно виходить з 1985 року і демонструє повсякденне життя пересічних мешканців вигаданого округу Уолфорд в Іст-Енді, східній частині Лондона.
Телепродюсери Кейт Оутс та Кріс Кленшоу показали Чарльзу та Каміллі знімальний майданчик.
Герцогиня Камілла поспілкувалася з одним з акторів шоу Стівом Макфадденом.
Також герцогиня Корнуольська та принц Чарльз зробили груповий знімок з акторами та знімальною групою.
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