Чарльз та Камілла побували на знімальному майданчику легендарного серіалу BBC

Чарльз та Камілла побували на знімальному майданчику легендарного серіалу BBC

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз відвідали знімальний майданчик шоу «Мешканці Іст-Енду».

Це шоу є одним із найвідоміших у Британії. Воно виходить з 1985 року і демонструє повсякденне життя пересічних мешканців вигаданого округу Уолфорд в Іст-Енді, східній частині Лондона.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Телепродюсери Кейт Оутс та Кріс Кленшоу показали Чарльзу та Каміллі знімальний майданчик.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Камілла поспілкувалася з одним з акторів шоу Стівом Макфадденом.

Також герцогиня Корнуольська та принц Чарльз зробили груповий знімок з акторами та знімальною групою.

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