Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чарльз та Камілла побували на знімальному майданчику легендарного серіалу BBC

Дата публікації
Перегляди
593
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чарльз та Камілла побували на знімальному майданчику легендарного серіалу BBC

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз відвідали знімальний майданчик шоу «Мешканці Іст-Енду».

Це шоу є одним із найвідоміших у Британії. Воно виходить з 1985 року і демонструє повсякденне життя пересічних мешканців вигаданого округу Уолфорд в Іст-Енді, східній частині Лондона.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Телепродюсери Кейт Оутс та Кріс Кленшоу показали Чарльзу та Каміллі знімальний майданчик.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Камілла поспілкувалася з одним з акторів шоу Стівом Макфадденом.

Також герцогиня Корнуольська та принц Чарльз зробили груповий знімок з акторами та знімальною групою.

Читайте також:

Наступна публікація