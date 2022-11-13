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Чарльз та Вільям поклали вінки, а Камілла та Кейт дивилися з балкона: у Лондоні відбулася церемонія пам'яті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Чарльз та Вільям поклали вінки, а Камілла та Кейт дивилися з балкона: у Лондоні відбулася церемонія пам'яті

Королева Камілла та принцеса Кетрін / Фото: Associated Press

Сьогодні члени британської королівської родини відвідали недільну церемонію пам'яті біля Кенотафа на Вайтголі у Лондоні.

Поки король Чарльз III і принц Вільям покладали вінки, решта членів королівської родини спостерігала за тим, що відбувається з балкону Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press
Ріші Сунак / © Associated Press
Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Король Чарльз був переповнений емоціями цього дня, це вперше він бере участь у першій поминальній службі без своєї матері, королеви Єлизавети II, яка померла кілька місяців тому.

Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла та принцеса Кейт спостерігали за тим, що відбувається з балкона. Саме на цьому балконі публіка завжди бачила і королеву Єлизавету ІІ.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Принцеса Кетрін / © Associated Press
Принцеса Кетрін / Фото: Associated Press
Камілла та Кетрін / © Associated Press
Камілла та Кетрін / Фото: Associated Press

В останні роки Чарльз виконував роль принца Уельського від імені королеви, але цього року, коли почалася двохвилинна тиша, він постав перед Кенотафом у ролі глави держави. Король очолив королівську процесію, а за нею слідували королівська принцеса Анна, принц Вільям і принц Едвард – члени королівської сім'ї, що працюють. 

Борис Джонсон та Ріші Сунак / © Associated Press
Борис Джонсон та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

На заході був також новий прем'єр-міністр Ріші Сунак, він також поклав вінок, а його дружина Акшата Мурті спостерігала за тим, що відбувається з балкона.

Акшата Мурті / © Associated Press
Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Також на заході були присутні колишні прем'єр-міністри – Ліз Трасс, Борис Джонсон та Тереза Мей.

Ліз Трасс та Борис Джонсон / © Associated Press
Ліз Трасс та Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Церемонія пам'яті біля Кенотафа / © Associated Press
Церемонія пам'яті біля Кенотафа / Фото: Associated Press
Ліз Трасс, Борис Джонсон та Тереза Мей / © Associated Press
Ліз Трасс, Борис Джонсон та Тереза Мей / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1465
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