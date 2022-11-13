Чарльз та Вільям поклали вінки, а Камілла та Кейт дивилися з балкона: у Лондоні відбулася церемонія пам'яті

Сьогодні члени британської королівської родини відвідали недільну церемонію пам'яті біля Кенотафа на Вайтголі у Лондоні.
Поки король Чарльз III і принц Вільям покладали вінки, решта членів королівської родини спостерігала за тим, що відбувається з балкону Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку.
Король Чарльз був переповнений емоціями цього дня, це вперше він бере участь у першій поминальній службі без своєї матері, королеви Єлизавети II, яка померла кілька місяців тому.
Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла та принцеса Кейт спостерігали за тим, що відбувається з балкона. Саме на цьому балконі публіка завжди бачила і королеву Єлизавету ІІ.
В останні роки Чарльз виконував роль принца Уельського від імені королеви, але цього року, коли почалася двохвилинна тиша, він постав перед Кенотафом у ролі глави держави. Король очолив королівську процесію, а за нею слідували королівська принцеса Анна, принц Вільям і принц Едвард – члени королівської сім'ї, що працюють.
На заході був також новий прем'єр-міністр Ріші Сунак, він також поклав вінок, а його дружина Акшата Мурті спостерігала за тим, що відбувається з балкона.
Також на заході були присутні колишні прем'єр-міністри – Ліз Трасс, Борис Джонсон та Тереза Мей.
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