Чарльз та Вільям терміново приїхали до Балморала: здоров'я королеви Єлизавети II викликає хвилювання лікарів

Термінові новини прилетіли з Балморала, де перебуває королева Єлизавета ІІ. Лікарі Її Величності занепокоєні станом її здоров'я, а до замку Балморал приїхали принц Чарльз із дружиною Каміллою та принц Вільям.

Як пише Daily Mail із посиланням на заяву Букінгемського палацу, лікарі тримають 96-річну монархиню під медичним наглядом та інформують її нову прем'єр-міністерку Ліз Трасс про те, що відбувається.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Представник королівської родини заявив:

"Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом". Королева, як і раніше, почувається комфортно і перебуває в Балморалі".

Її новій прем'єр-міністерці Ліз Трасс за кілька хвилин до заяви вручили записку у Палаті громад, у якій повідомлялося про розвиток подій.

Пані Трасс заявила, що "вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу в обідній час", додавши, що "мої думки — і думки людей у всьому Сполученому Королівстві — в цей час з Її Величністю Королевою та її родиною".

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора королева була змушена останньої миті відкласти засідання Таємної ради за порадою лікарів. Після напруженого дня у вівторок, протягом якого вона вітала Бориса Джонсона та Ліз Трасс у Балморалі, а також виконувала інші легкі обов'язки, 96-річній монархині було рекомендовано відпочити.

А сьогодні Букінгемський палац повідомив, що вранці до Балморала було доставлено лікарів. Буквально вчора ввечері вона мала зібрати Таємну раду, під час якої нова прем'єр-міністерка склала би присягу як перша пані лорд казначейства, а міністри кабінету були б приведені до присяги і призначені таємними радниками.

Зазначимо, під час аудієнції з Ліз Трасс у вівторок Її Величність мала хороший вигляд і усміхалася.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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