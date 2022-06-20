Чарльз та Вільям заодно: чому у принца Ендрю немає шансів повернутися до королівського життя

Чарльз та Вільям заодно: чому у принца Ендрю немає шансів повернутися до королівського життя

Принц Ендрю не з'явився цього місяця на службі Ордену Підв'язки і, на думку королівських експертів, старші члени сім'ї, а саме принц Чарльз і принц Вільям роблять все можливе для того, щоб повернення принца Ендрю до життя було неможливим.

Принц Ендрю лютує на Чарльза і Вільяма і відмовляється спілкуватися з ними, тому що вони намагаються приховати його від очей громадськості в той час, як 62-річний герцог Йоркський намагається відновити свою репутацію після врегулювання цивільної справи про сексуальні домагання, порушені проти нього в США Вірджинією Джуфре.

Вірджинія Джуфре / Фото: Associated Press

Як пише Mirror, саме старший брат Чарльз та племінник Вільям зробили все можливе для того, щоб принц Ендрю не з'явився на церемонії Лицарів Підв'язки у Віндзорському замку минулого тижня. Саме з цієї причини, як пише The Sun, герцог Йоркський відмовився від відвідування королівських кінних перегонів в Аскоті. Та й взагалі Ендрю такий злий, що під питанням тепер і літня зустріч членів королівської сім'ї під час літніх канікул у Балморалі.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

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Зазначимо, що королева Єлизавета II також вперше за багато років не з'явилася на Royal Ascot через проблеми зі здоров'ям. Однак відомо, що монархиня сказала своєму синові Ендрю триматися подалі від заходу, щоб уникнути негативної реакції громадськості.

У двох головних спадкоємців корони – принца Чарльза та принца Вільяма – збігаються погляди на те, якою має бути роль принца Ендрю у сім'ї тепер. Тобто про те, щоб герцог Йоркський був повністю відсторонений від королівських справ і не мав жодного відношення до важливих робочих заходів.

Принци Чарльз та Вільям / Фото: Associated Press

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