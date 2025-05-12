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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Чарльз тут безсилий: чому король не може забрати титули у Меган і Гаррі

Молодший син короля Чарльза — принц Гаррі — та його дружина Меган Маркл склали з себе титули старших членів королівської родини 2020 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррі та Меган

Гаррі та Меган / © Getty Images

Залишивши британську сім’ю, вони змогли зберегти свої королівські титули — герцога та герцогині Сассекських, хоча публічно і з комерційною метою більше не можуть використовувати свої титули Їхніх Королівських Високостей.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

А ось титул герцога та герцогині Сассекських був подарований парі як особистий подарунок королевою Єлизаветою II у день їхнього весілля у травні 2019 року. Хоча королівська сім’я не виявляла жодних амбіцій відібрати у Гаррі та Меган титул Сассекських, королівські шанувальники часто закликали до цього у низці випадків, коли пара негативно відгукувалася про королівську родину. Однак король Чарльз, незважаючи на те, що він монарх, безсилий відібрати у сина та невістки титул Сассекських з тієї причини, що дарувала його королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II з принцом Гаррі і Меган Маркл на балконі Букінгемського палацу / © Associated Press

Королева Єлизавета II з принцом Гаррі і Меган Маркл на балконі Букінгемського палацу / © Associated Press

Герцогський титул був особистим подарунком покійної королеви, і для його отримання вимагалося законодавче рішення у вигляді акта парламенту.

Королівська експертка Інгрід Сьюард в інтерв’ю The Royal Beat заявила: «Оскільки Гаррі є принцом по народженню, він все одно матиме право використовувати титул принца, навіть якщо у нього заберуть титул Сассекського. Я не думаю, що з титулами щось трапиться, тому що, якщо вони втратить свої титули, Гаррі однаково залишиться принцом по крові, а Меган замість герцогині Сассекської стане принцесою Генрі. Це справді зіб’є з толку американців. Я думаю, мабуть, краще просто залишити це, тому що це має поганий вигляд і непотрібно. Я думаю, що найкраще залишити їх, ігнорувати і дозволити їм жити далі — саме цим насправді і займаються палац і королівська родина», цитує її слова express.co.uk.

Меган і Гаррі / © Associated Press

Меган і Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю ВВС принц Гаррі у розпачі розповів, що його батько Чарльз не хоче з ним спілкуватися навіть телефоном, але принц не проти помиритися.

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