ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
863
Час на прочитання
1 хв

Чарльз у чорному костюмі, а Камілла в сукні і з перлами на шиї: королівське подружжя зустрілося з Папою Римським

Король Чарльз і королева Камілла зустрілися приватно з Папою Франциском у Casa Santa Marta у Ватикані.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла з Папою Римським

Король Чарльз і королева Камілла з Папою Римським / © Getty Images

Відомо, що зустріч короля Великої Британії з Папою Франциском тривала протягом двадцяти хвилин, хоча раніше повідомлялося, що король і королева скасували візит на тлі поганого здоров’я Папи.

Королівське подружжя було одягнене у чорне, як того вимагає протокол зустрічі з понтифіком. Чарльз — у чорному класичному костюмі та білій сорочці, а також із чорною краваткою, а Камілла — у чорній сукні, на шиї у неї був перлинний чокер із діамантовою застібкою з її особистої колекції, а на сукні пришпилена парна діамантова брошка з листя плюща.

Король Чарльз та королева Камілла з Папою Римським / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла з Папою Римським / © Getty Images

Король та королева вже покинули Італію. Вирушаючи на борт авіалайнера, Камілла одягла молочно-білу сукню від Anna Valentine і туфлі від Chanel, а Чарльз — світло-сірий костюм і червону краватку в принт.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie