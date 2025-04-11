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Чарльз у чорному костюмі, а Камілла в сукні і з перлами на шиї: королівське подружжя зустрілося з Папою Римським
Король Чарльз і королева Камілла зустрілися приватно з Папою Франциском у Casa Santa Marta у Ватикані.
Відомо, що зустріч короля Великої Британії з Папою Франциском тривала протягом двадцяти хвилин, хоча раніше повідомлялося, що король і королева скасували візит на тлі поганого здоров’я Папи.
Королівське подружжя було одягнене у чорне, як того вимагає протокол зустрічі з понтифіком. Чарльз — у чорному класичному костюмі та білій сорочці, а також із чорною краваткою, а Камілла — у чорній сукні, на шиї у неї був перлинний чокер із діамантовою застібкою з її особистої колекції, а на сукні пришпилена парна діамантова брошка з листя плюща.
Король та королева вже покинули Італію. Вирушаючи на борт авіалайнера, Камілла одягла молочно-білу сукню від Anna Valentine і туфлі від Chanel, а Чарльз — світло-сірий костюм і червону краватку в принт.