Чарльз у чорному костюмі, а Камілла в сукні і з перлами на шиї: королівське подружжя зустрілося з Папою Римським

Король Чарльз і королева Камілла з Папою Римським / © Getty Images

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Відомо, що зустріч короля Великої Британії з Папою Франциском тривала протягом двадцяти хвилин, хоча раніше повідомлялося, що король і королева скасували візит на тлі поганого здоров’я Папи.

Королівське подружжя було одягнене у чорне, як того вимагає протокол зустрічі з понтифіком. Чарльз — у чорному класичному костюмі та білій сорочці, а також із чорною краваткою, а Камілла — у чорній сукні, на шиї у неї був перлинний чокер із діамантовою застібкою з її особистої колекції, а на сукні пришпилена парна діамантова брошка з листя плюща.

Король Чарльз та королева Камілла з Папою Римським / © Getty Images

Король та королева вже покинули Італію. Вирушаючи на борт авіалайнера, Камілла одягла молочно-білу сукню від Anna Valentine і туфлі від Chanel, а Чарльз — світло-сірий костюм і червону краватку в принт.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press