Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

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Її Величність королева вдягнулася цього дня у вовняне пальто з крепу від Fiona Claire, яке носила з відповідним капелюхом і брошкою 12-го Королівського уланського полку, полку її покійного батька.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Камілла також доповнила образ перлинним намистом на шиї та сережками з діамантами та сапфірами. У неї було фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз був одягнений у військово-морську форму № 1 без медалей та нагород, у якій його дід, король Георг VI, з’явився на балконі Букінгемського палацу у День Перемоги 8 травня 1945 року.

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Принцеса Єлизавета, її мати Єлизавета, король Георг VI і принцеса Маргарет, 8 травня 1945 рік / © Getty Images

Військова процесія розпочалася о 12:00 на Парламентській площі в Лондоні, пройшла Вайтголлом і Меллом і завершилася біля Меморіалу королеви Вікторії. Хід став захопливим видовищем за участю полків Палацової дивізії та Королівської кінної артилерії.

Британська королівська родина

У повітряному параді також брали участь «Червоні стріли», які, пролітаючи над центром Лондона, залишили сліди червоного, білого і синього кольорів.