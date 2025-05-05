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Чарльз у формі діда, а Камілла — у синьому пальті: королівське подружжя на заході в Лондоні
Король Чарльз III та королева Камілла очолювали святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні сьогодні на заходах у Лондоні.
Її Величність королева вдягнулася цього дня у вовняне пальто з крепу від Fiona Claire, яке носила з відповідним капелюхом і брошкою 12-го Королівського уланського полку, полку її покійного батька.
Камілла також доповнила образ перлинним намистом на шиї та сережками з діамантами та сапфірами. У неї було фірмове укладання та макіяж на обличчі.
Король Чарльз був одягнений у військово-морську форму № 1 без медалей та нагород, у якій його дід, король Георг VI, з’явився на балконі Букінгемського палацу у День Перемоги 8 травня 1945 року.
Військова процесія розпочалася о 12:00 на Парламентській площі в Лондоні, пройшла Вайтголлом і Меллом і завершилася біля Меморіалу королеви Вікторії. Хід став захопливим видовищем за участю полків Палацової дивізії та Королівської кінної артилерії.
У повітряному параді також брали участь «Червоні стріли», які, пролітаючи над центром Лондона, залишили сліди червоного, білого і синього кольорів.