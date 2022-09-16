Чарльз у костюмі, а Камілла – у жакеті та спідниці: король та королева приїхали з візитом до Уельсу

Король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відвідали сьогодні Уельс. Це перша поїздка короля до регіону після сходження на трон.
Сьогодні 73-річний король Чарльз III зустрівся з політиками та офіційними особами в Кардіффі під час своєї подорожі британськими народами як новий монарх.
Королівське подружжя раніше відвідувало Шотландію та Північну Ірландію, інші країни, що становлять Сполучене Королівство, після смерті королеви Єлизавети II, яка померла тиждень тому в Балморалі.
Король Чарльз і королева Камілла відвідали службу в соборі Святої Анни, на згадку про Її Величність королеву, а також приймали співчуття в Сенедді, в Кардіффі, Уельсі. Король звернувся до членів валлійського парламенту на заході в Сенедді.
Король Чарльз сьогодні був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та чорні туфлі. А його дружина-королева була в чорному короткому жакеті та спідниці трохи вище колін.
На ній лаконічні шкіряні туфлі-човники на мінімальних підборах та капелюх, під пахвою Камілла тримає клатч, а в руках букет квітів. Камілла була з підвіскою на шиї, у перлинних сережках, макіяж та зачіска також були ідеальними.
Цього дня королева-консорт віддала шану народу Уельсу, одягнувши копію брошки цибулі-порею своєї покійної свекрухи Єлизавети II. Таку ж копію брошки носила і перша дружина Чарльза – принцеса Діана, коли спостерігала за парадом Першого батальйону валлійської гвардії у Лондоні 1990 року, коли британська королева Єлизавета представила полку нові кольори.
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