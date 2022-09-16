Чарльз у костюмі, а Камілла – у жакеті та спідниці: король та королева приїхали з візитом до Уельсу

Король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відвідали сьогодні Уельс. Це перша поїздка короля до регіону після сходження на трон.

Сьогодні 73-річний король Чарльз III зустрівся з політиками та офіційними особами в Кардіффі під час своєї подорожі британськими народами як новий монарх.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівське подружжя раніше відвідувало Шотландію та Північну Ірландію, інші країни, що становлять Сполучене Королівство, після смерті королеви Єлизавети II, яка померла тиждень тому в Балморалі.

Король Чарльз і королева Камілла відвідали службу в соборі Святої Анни, на згадку про Її Величність королеву, а також приймали співчуття в Сенедді, в Кардіффі, Уельсі. Король звернувся до членів валлійського парламенту на заході в Сенедді.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз сьогодні був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та чорні туфлі. А його дружина-королева була в чорному короткому жакеті та спідниці трохи вище колін.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

На ній лаконічні шкіряні туфлі-човники на мінімальних підборах та капелюх, під пахвою Камілла тримає клатч, а в руках букет квітів. Камілла була з підвіскою на шиї, у перлинних сережках, макіяж та зачіска також були ідеальними.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього дня королева-консорт віддала шану народу Уельсу, одягнувши копію брошки цибулі-порею своєї покійної свекрухи Єлизавети II. Таку ж копію брошки носила і перша дружина Чарльза – принцеса Діана, коли спостерігала за парадом Першого батальйону валлійської гвардії у Лондоні 1990 року, коли британська королева Єлизавета представила полку нові кольори.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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