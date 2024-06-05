Чарльз у костюмі, а Камілла в рожевому пальті: королівське подружжя відвідало пам'ятний захід у Портсмуті

День, який змінив хід Другої світової війни – 6 червня 1944 року. "День Д", Операція "Оверлорд" або "Нормандська операція" — це стратегічна операція західних союзників з антигітлерівської коаліції, з висадки військ у Нормандії (у Франції), що почалася рано вранці 6 червня 1944-го і закінчилася 25 серпня 1944-го, після чого союзники перетнули річку Сену, звільнили Париж і продовжили наступ до французько-німецького кордону.

Принц Вільям, король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього року відзначається 80-та річниця цих подій. Відкриття другого фронту на березі окупованої Франції прирекло Гітлера на поразку. "День Д" знаменує собою найбільше морське вторгнення в історії та подвиг, який допоміг завершити Другу світову війну.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Короля Чарльза та королеву Каміллу зустріли оваціями та оплесками, коли вони прибули сьогодні вранці на урочистий захід. 75-річний монарх виголосив зворушливу промову, віддавши шану ветеранам.

"Історії про мужність, стійкість і солідарність, які ми чули сьогодні і протягом усього нашого життя, не можуть не зачепити нас, надихнути нас і нагадати нам про те, чим ми зобов'язані цьому великому поколінню воєнного часу. Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять тих майже ста шістдесяти тисяч солдатів Великої Британії, Співдружності та союзників, які 5 червня 1944 року зібралися тут і вздовж цих берегів, щоб приступити до місії, яка завдасть удару по цьому світу, удару за волю і буде записана як найбільша десантна операція в історії. Ті, хто зібрався тут, у Портсмуті, ніколи не забудуть це видовище. Це був, безумовно, найбільший військовий флот, який коли-небудь знав світ. Проте всі знали, що можливі як перемога, так і поразка, і ніхто не міг знати своєї долі", - сказав у своїй промові Чарльз.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Монарх одягнув цього дня чорний костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а також носив орден "За заслуги", а його дружина Камілла була в ніжно-рожевій сукні-пальто, капелюсі-пігулці з квітковим декором і в молочних рукавичках, а взута в світлі туфлі-човники на підборах. Королева доповнила свій образ перлинними сережками-висячками, перлинним кольє з трьох ниток із діамантовою застібкою та своїм улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ведучою заходу виступила дама Гелен Міррен. Вона вдягнулась у квіткову максісукню та взула чорні туфлі із застібками навколо щиколотки та на невисоких підборах.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Завтра королівське подружжя вирушить до Нормандії, щоб відзначити цю подію разом із ветеранами. Принц Вільям також присутній на сьогоднішньому заході і завтра вирушить на захід із королем та королевою.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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