Чарльз у нових окулярах, а Камілла у старій сукні: королівське подружжя на квітковій виставці

Подружжя відвідало сьогодні Сандрінгемську квіткову виставку в будинку Сандрінгема в Кінгс-Лінн.
Її Величність королева приїхала на захід в одній зі своїх улюблених суконь-сорочок від дизайнерки Фіони Клер. Образ Камілла доповнила бежевими туфлями на невисоких підборах від Sole Bliss, золотим ланцюжком на шиї з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та своїм улюбленим браслетом Van Cleef and Arpels Vintage Alhambra із жовтого золота.
Макіяж та укладання королеви були класичними, а у вухах - перлинні сережки-кліпси.
74-річний король Чарльз одягнув пісочний костюм, до якого підібрав світлу сорочку та краватку в цятку, а також одягнув нові сонцезахисні окуляри. У них монарха ми ще не бачили на публіці.
Нагадаємо, нещодавно ми показували вам кумедне дитяче фото королеви Камілли та те, яку зачіску вона носила в юні роки. Відтоді мало що змінилося.
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