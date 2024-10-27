Чарльз у пісочному костюмі, а Камілла у туніці та білих штанях: королівське подружжя поділилося фото за підсумками туру

На фото монарх позує в пісочному костюмі, смугастій сорочці і краватці в принт, у нього в нагрудній кишені хустка, а туфлі з лакованої шкіри ідеально начищені. Його дружина Камілла одягнена у білу туніку з вишивкою, білі штани та взута у туфлі на танкетці. У королеви бездоганне укладання, макіяж на обличчі, у вухах сережки-висячки з бірюзою та діамантами, а на шиї улюблені підвіски Kiki McDonough та пластинчаста з ініціалами її онуків.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

"Оскільки наші візити до Австралії та Самоа добігають кінця, ми з дружиною хотіли б подякувати обом країнам за найтепліший прийом і за незліченні приємні спогади, які ми збережемо у своїх серцях на довгі роки.

Навіть коли ми перебуваємо далеко одне від одного, численні тісні зв'язки, які поєднують нас по всьому світу і через нашу сім'ю Співдружності, відновилися і залишаться такими ж глибокими, як і довговічними. Чарльз Р. і Камілла Р", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Камілла зворушилася до сліз на церемонії прощання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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