Чарльз у синьому костюмі, а Камілла в улюбленій сукні: королівське подружжя відвідало квіткову виставку

Король Чарльз та королева Камілла відвідали виставку квітів у Челсі, організовану Королівським садівничим товариством у Лондоні.

Королівське подружжя привітав на заході президент Королівського садівничого товариства (RHS) Кейт Від, після чого вони здійснили прогулянку садами та оглянули експозиції.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

Під час візиту королева Камілла позувала з незвичайною парою: плетеними статуями її собак Блубелл та Бет. Джек-рассел-тер'єри, з притулку для собак і кішок Баттерсі, супроводжували її на королівських прогулянках, з'являлися на офіційних портретах і навіть були вишиті на коронаційній сукні королеви Камілли.

Королева Камілла на виставці квітів у Челсі. / Фото: Associated Press

На виставку Камілла приїхала в сукні-сорочці з принтом павичого пір'я, з плетеною сумкою в руках і смарагдовою хусткою. Взута її Величність була у бежеві туфлі на підборах. Образ Камілла доповнила улюбленими підвісками від Kiki McDonough із жовтого золота з блакитним топазом та діамантами та другою підвіскою з ініціалами її правнуків. А на її зап'ясті був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels та кілька інших золотих браслетів.

Королева Камілла на виставці квітів у Челсі. / Фото: Associated Press

Король Чарльз також мав чудовий вигляд і був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку у принт.

Король Чарльз і королева Камілла на виставці квітів у Челсі / Фото: Associated Press

Члени королівської родини є постійними відвідувачами щорічної виставки квітів у Челсі, яка була заснована 1913 року і стала однією з найбільших у світі виставок передового досвіду у галузі садівництва.

Королева Камілла на виставці квітів у Челсі. / Фото: Associated Press

Цього року також леді Амелія Віндзор – двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II – взяла участь у своїй першій виставці квітів у Челсі.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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