Чарльз у сірому костюмі, а Камілла у синій сукні: королівське подружжя на заході у Букінгемському палаці

1 травня у Букінгемському палаці 75-річному королеві та 76-річній королеві вручили коронаційний сувій – офіційний протокол церемонії коронації, що відбулася 6 травня 2023 року.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Секретарка королівської канцелярії Антонія Ромео представила запис королівському подружжю. Король Чарльз і королева Камілла також зустрілися з геральдичним художником Тімоті Ноадом і каліграфом Стефані Гілл, щоб дізнатися про їхню роль у створенні коронаційного сувоя.

Перед від'їздом король Чарльз та королева Камілла приєдналися до істориків з Національного архіву, щоб переглянути історичні списки коронацій, зокрема короля Едуарда II, короля Вільгельма III та королеви Марії II, королеви Вікторії та королеви Єлизавети II, повідомляє People.

Чарльз прибув у Букінгемський палац у світло-сірому костюмі, білій сорочці у смужку та синій краватці у принт, а його дружина Камілла одягла синю сукню від улюбленої дизайнерки Anna Valentine, перлинні сережки та прикріпила на груди брошку-метелика. У королеви було її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня король Чарльз із дозволу своїх лікарів повернувся до виконання своїх королівських обов'язків і разом із дружиною відвідав онкологічний центр Макміллан при лікарні Університетського коледжу Лондона, де поспілкувався з пацієнтами, також як і він, який проходить лікування.

Король Чарльз та королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні. / Фото: Associated Press

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