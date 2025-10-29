ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Чарльз у синьому костюмі, а Камілла у смарагдовому: монарша пара відвідала храм у Лондоні

Король Чарльз з’явився сьогодні на новому публічному заході зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Чарльз королева Камілла

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Королівське подружжя заскочили після прибуття до храму BAPS Shri Swaminarayan Mandir (відомий як «Храм Ніасдену») у Ніасдені, Лондоні.

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла одягла цього разу смарагдовий короткий жакет, під який одягла білу блузку з рюшами та спідницю до тону жакета. У неї було класичне укладання та макіяж, у вухах сяяли сережки-висячки, а на зап’ясті улюблений браслет Van Cleef & Arpels. Також Камілла взула високі чоботи і тримала в руках невелику сумку.

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Також Камілла знята туфлі і була босоніж, як і король Чарльз. Монарх одягнув синій класичний картатий костюм, білу сорочку та синю краватку у принт. Монарша пара сфотографувалася на червоній доріжці на тлі красивого храму, а потім відвідала церемонію всередині.

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, вчора Її Величність королева була присутня на виставці в’язаних квітів у Вілтширі.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
