Чарльз в улюбленому пальті, а Камілла в костюмі: король і королева з'явилися на публіці в день народження монарха

Разом із дружиною Каміллою монарх відвідав сьогодні запуск Коронаційного продовольчого проєкту. Король і королева здійснили візит до Південно-Оксфордширського продовольчого та освітнього альянсу, центру розподілу надлишків продовольства в Дідкоті.

У свій 75-й день народження король запустив проєкт Coronation Food Project, метою якого є мінімізація харчових відходів та одночасне надання допомоги людям у всій Великій Британії.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева в зеленому жакеті та спідниці, а також білій блузці з рюшами, у чорних шкіряних рукавичках та у високих шкіряних чоботях на підборах. Чарльз одягнув своє улюблене пальто верблюжого кольору, яке носить уже багато років. А під ним був світло-сірий костюм, ніжно-рожева сорочка та синя краватка в принт. Монарх часто носить це пальто і навіть якось публічно пояснював свою позицію.

"Я з тих людей, які ненавидять щось викидати. Отже, я хотів, щоб ці речі підтримувалися, навіть при необхідності лагодилися, ніж відмовлятися від них. Труднощі в тому, що з віком ви схильні змінювати форму, і це не так просто влізти в одяг. Я не виношу жодних відходів, зокрема харчових відходів, я б віддав перевагу тому, щоб знайти їм інше застосування", — пояснив якось свою позицію Чарльз британському Vogue.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король сьогодні перебуває у чудовому настрої. Увечері монарх збереться із сім'єю та іншими гостями на урочистому прийомі у Букінгемському палаці.

Нагадаємо, палац поділився у день народження короля цікавою добіркою архівних фотографій.

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