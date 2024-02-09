Чарльз вів її до вівтаря: особливий момент із весілля Меган і Гаррі завірусився в TikTok

Відео, на якому Меган Маркл іде до вівтаря з королем Чарльзом, стало вірусним у TikTok після того, як стало відомо, що у монарха знайдено рак.

Батько Меган Маркл тоді захворів і не зміг прилетіти на весілля дочки та повести її до вівтаря. Тому Меган звернулася з проханням зробити це до батька свого нареченого Гаррі – на той час принца Чарльза.

Меган Маркл і король Чарльз III у день весілля Гаррі та Меган, травень 2018 року / Фото: Getty Images

У відео показані уривки з документального фільму Netflix про Гаррі та Меган, де герцогиня розповідає про цю ситуацію.

"Батько Гаррі дуже чарівний. І я сказала йому: "Я втратила через це свого батька. Тому я попросила його провести мене до вівтаря, і він сказав "так"", - згадала Меган.

Потім принц Гаррі сказав: "Мій батько допоміг нам обрати оркестр, і це мало вирішальне значення".

Нагадаємо, коли стало відомо про те, що у Чарльза рак, його молодший син Гаррі тієї ж миті вирушив до Лондона, щоб побачитися з ним. Меган не полетіла з чоловіком.

Меган Маркл і король Чарльз III у день весілля Гаррі та Меган, травень 2018 року / Фото: Getty Images

Експерти назвали це правильним рішенням, оскільки герцогиня не хотіла бути у центрі уваги у такий складний момент. Але, не варто забувати про те, що Сассекські зробили багато не дуже приємних заяв про членів королівської родини, зокрема і про короля Чарльза.

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