Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії

У Лондоні відбулося офіційне проголошення Чарльза монархом.
Чарльза III офіційно проголосили новим королем Великої Британії. Про це повідомило BBC.
Це відбулося під час історичної церемонії у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі і держслужбовці.
Чарльз III заявив про смерть своєї матері - королеви Єлизавети II - і дав клятву зберегти церкву Шотландії. Він віддав шану покійній матері і з Біблією в руках вимовив клятву на вірність Великій Британії.
Після цього він підписав клятву.
Прокламацію також підписали у порядку черговості: спадкоємець престолу - принц Вільям - новий принц Уельський, дружина Чарльза III - королева-консорт Камілла, голова Ради, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійський.
Далі гербовий король Ордену Підв'язки зачитав перше і головне звернення з балкона над двором монастиря. Він оголосив "триразове ура Його Величності Королю" тричі, і щоразу королівська гвардія відповідала "Ура", піднімаючи над головою свої шапки.
Він такод проголосив "Боже, бережи Короля". Державні трубачі грали у цей момент королівський салют, після чого прозвучав державний гімн.
Друга прокламація буде зачитана на сходах Королівської біржі в лондонському Сіті, а потім опівдні неділі - у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.
До слова, коронація Чарльза III відбудеться пізніше.
Нагадаємо, 8 вересня 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі. Її старший син - Чарльз - автоматично успадкував престол після її смерті.
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