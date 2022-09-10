Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії

Чарльза III офіційно проголосили новим королем Великої Британії. Про це повідомило BBC.

Це відбулося під час історичної церемонії у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі і держслужбовці.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Чарльз III заявив про смерть своєї матері - королеви Єлизавети II - і дав клятву зберегти церкву Шотландії. Він віддав шану покійній матері і з Біблією в руках вимовив клятву на вірність Великій Британії.

Після цього він підписав клятву.

Фото: Associated Press

Прокламацію також підписали у порядку черговості: спадкоємець престолу - принц Вільям - новий принц Уельський, дружина Чарльза III - королева-консорт Камілла, голова Ради, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійський.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Далі гербовий король Ордену Підв'язки зачитав перше і головне звернення з балкона над двором монастиря. Він оголосив "триразове ура Його Величності Королю" тричі, і щоразу королівська гвардія відповідала "Ура", піднімаючи над головою свої шапки.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Він такод проголосив "Боже, бережи Короля". Державні трубачі грали у цей момент королівський салют, після чого прозвучав державний гімн.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Друга прокламація буде зачитана на сходах Королівської біржі в лондонському Сіті, а потім опівдні неділі - у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

До слова, коронація Чарльза III відбудеться пізніше.

Нагадаємо, 8 вересня 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі. Її старший син - Чарльз - автоматично успадкував престол після її смерті.

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