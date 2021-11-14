Чарльзу 73: представлено новий офіційний портрет принца Уельського

Сьогодні своє 73-річчя святкує принц Уельський Чарльз.
З цього приводу було випущено нове портретне фото сина королеви Єлизавети II, яке було зроблено у його будинку Хайгроув у Глостерширі ще влітку.
Майбутній король має розкішний вигляд в синьому костюмі в тонку смужку, світло-блакитній краватці, з хусткою, що видніється з нагрудної кишені та з пурпуровою квіткою на лацкані. На мізинці у принца його фірмовий перстень, на якому зображено його власний геральдичний знак. Чарльз зазнімкований на лавці на тлі зелених садів свого будинку.
Вчора принц Чарльз разом із дружиною Каміллою та іншими членами сім'ї відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-холі. Щорічний Фестиваль пам'яті проводиться Британським королівським легіоном та присвячений людям, які загинули внаслідок конфлікту.
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