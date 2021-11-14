Чарльзу 73: представлено новий офіційний портрет принца Уельського

Сьогодні своє 73-річчя святкує принц Уельський Чарльз.

З цього приводу було випущено нове портретне фото сина королеви Єлизавети II, яке було зроблено у його будинку Хайгроув у Глостерширі ще влітку.

Майбутній король має розкішний вигляд в синьому костюмі в тонку смужку, світло-блакитній краватці, з хусткою, що видніється з нагрудної кишені та з пурпуровою квіткою на лацкані. На мізинці у принца його фірмовий перстень, на якому зображено його власний геральдичний знак. Чарльз зазнімкований на лавці на тлі зелених садів свого будинку.

Принц Чарльз / Getty Images

Вчора принц Чарльз разом із дружиною Каміллою та іншими членами сім'ї відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-холі. Щорічний Фестиваль пам'яті проводиться Британським королівським легіоном та присвячений людям, які загинули внаслідок конфлікту.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

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